TLC 12:35 bis 13:05 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Tiger, Streusel und Co. USA 2009 Der Bronx-Zoo wird 110 Jahre alt und möchte diesen Geburtstag mit einer gigantischen Torte feiern. Auf der Wunschliste stehen zwei Dutzend Tierarten aus Zucker und Marzipan, die sich auf dem Schokoguss tummeln sollen. Auch das erste Kino von Hoboken, das bald eröffnet wird, bestellt beim Cake Boss einen grandiosen Kuchen. Doch leider können sich die Kunden nicht entscheiden, wie das Prachtstück am Ende aussehen soll. Originaltitel: Cake Boss