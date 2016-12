TLC 06:40 bis 07:25 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour San Francisco USA 2013 Merken Randy Fenoli rollt diesmal über die Golden Gate Bridge und eröffnet seinen Popup-Salon in San Francisco - einer Stadt, in der es die Bräute besonders ausgefallen mögen. Erste Kundin des Fashion Directors ist Sparkle aus Mountain View, die mit einem Kraftdreikämpfer verlobt ist. Die 26-jährige Braut in spe liebt große Rüschen, Glitzersteine und will bei ihrer Hochzeit wie eine sexy Königin aussehen. Das Kleider-Budget liegt bei 3800 Dollar, doch für ihre Traumrobe würde Sparkle auch mehr ausgeben. Leider hält Brautmutter Brenda nichts von Glitzer satt, sondern möchte ihre Tochter elegant und klassisch zum Altar schreiten sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue