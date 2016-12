N24 Doku 00:10 bis 01:10 Dokumentation Der erste unsichtbare Flieger CDN 2010 Merken 1943 konstruierten die Gebrüder Horten die Ho 229. Material, Form und Farbe machten dieses Düsenflugzeug einzigartig: Die Ho 229 war für Radarsysteme unsichtbar. "Hitler's Stealth Fighter" war eine Geheimwaffe in der Luft - die jedoch nie zum Einsatz kam. Hätte Hitler mit dieser Wunderwaffe den Luftkrieg für sich entscheiden können? In "Der erste unsichtbare Flieger" geht ein Expertenteam dieser und weiteren Fragen rund um die Ho 229 nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler's Stealth Fighter