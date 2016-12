N24 Doku 22:05 bis 23:15 Dokumentation Hass auf der Haut USA 2011 Merken Bryon Widner war 16 Jahre lang überzeugter Rechtsextremist. Rassistische Tätowierungen im Gesicht, am Hals und auf den Händen erinnerten den heutigen Familienvater auch nach seinem Ausstieg an sein damaliges Ich. Um von diesen Tattoos und von der rechten Szene endgültig erlöst zu werden, ließ Bryon 25 Laserbehandlungen über sich ergehen. Die preisgekrönte Dokumentation gewährt Einblicke in die amerikanische Neonazi-Szene und zeigt Bryons äußere und innere Verwandlung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erasing Hate