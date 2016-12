N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation Lügen und Fälschungen: Der Steinzeitmensch von Piltdown GB 2016 Merken Es war eine wissenschaftliche Revolution: 1912 wurden in einer Kiesgrube nahe einem kleinen Dorf in Sussex Gebeine entdeckt, die mehr als 40 Jahre lang als Überreste eines unbekannten Vorfahren des Menschen galten. Als sich der Fund schließlich als raffinierte Fälschung herausstellte, erschütterte dies ein zweites Mal die akademische Welt und warf die Evolutionsforschung um viele Jahre zurück. Über den Urheber des Betrugs und seine Beweggründe wird noch heute spekuliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Greatest Hoaxes