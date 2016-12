N24 Doku 09:35 bis 10:00 Dokumentation Die X-Akten: Begegnungen der dritten Art Kollisionskurs/Die Lichtkugel-Attacke CDN 2014 Merken Die X-Akten der spektakulärsten Fälle angeblicher UFO-Sichtungen werden wieder aufgerollt. Einsatzkräfte und Zeugen werden erneut befragt, Dokumente und Bildmaterial ausgewertet und die Ereignisse detailgetreu nachgestellt, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen. Was sahen der Pilot Kenju Terauchi und seine Crew auf dem Japan Airlines Flug 1628? Und was verursachte den mysteriösen Autounfall von Deputy Sheriff Val Johnson aus Minnesota, am 27. August 1979? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Close Encounters

