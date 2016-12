SAT.1 Gold 18:40 bis 19:10 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Abgebrühte Jungs Abgebrühte Jungs D 2010 16:9 Merken Während eines Raubüberfalls wird der Besitzer einer Kneipe angeschossen. Doch anstatt den Fall schnellstmöglich aufklären zu wollen, versucht er, die Tat zu verschleiern und verstrickt sich dabei in Widersprüche. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tatwaffe schon Jahre vorher bei einem Bankraub, der blutige Erinnerungen weckt, in Gebrauch war. Sogar ein bereits pensionierter Ex-Ermittler scheint plötzlich wieder Interesse an dem Fall zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Mayer (Dr. Christian Alsleben) Jonas Rohrmann (Robert Ritter) Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz