SAT.1 Gold 09:40 bis 10:25 Abenteuerserie Daktari Das Experiment USA 1967 16:9 Merken Nachdem die Schimpansin Judy ein junges Raubtier aus dem brennenden Busch gerettet hat, stellt sich für Jack und Mike die Frage, ob das Tier zur Brandstelle zurückkehren oder das neue Lager seines Rudels finden wird. Man beschließt, das Tier in den Dschungel zurückzubringen, es aber mit Hilfe eines Transistorhalsbandes aus der Ferne zu überwachen. Pech ist nur, dass die verspielte Judy dieses Halsband in die Finger bekommt und es einem Strauß zu fressen gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hedley Mattingly (Hedley) Hari Rhodes (Mike) Clarence (Lion) Originaltitel: Daktari Regie: John Florea Drehbuch: Alan Caillou Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12

