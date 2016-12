kabel eins 03:25 bis 04:25 Reportage Achtung Notaufnahme! 200-Kilo-Platte aufs Bein 200-Kilo-Platte aufs Bein D 2016 HDTV Merken Notruf für die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Enver Güvec aus München: Massenschlägerei vor einem Club und die 12-Jährige Afghanin Kubra hat sich als kleines Kind den Fuß so verbrannt, dass der sich durch das Narbengewebe zusammengezogen hat und nach oben gewachsen ist. Plastische Chirurgen im Uniklinikum Bergmannsheil in Bochum wollen den Fuß mit einer Operation in seine normale Stellung bringen und Kubra so zu einem neuen Leben verhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Notaufnahme! Altersempfehlung: ab 6

