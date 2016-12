kabel eins 14:05 bis 16:00 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Österreich D 2015 HDTV Merken Zum Winteranfang fährt Tamme Hanken mit seiner Gattin Carmen nach Österreich. Bei seinem Weg in die Alpen stattet er einem Wolfsrudel im niedersächsischen Springe einen Besuch ab und schaut auf einer außergewöhnlichen Rentieralm an der Nahe vorbei. In Österreich angekommen, erlebt er auf dem Hintertuxer Gletscher in knapp 3.000 Metern Höhe einen Sammeltermin mit fünf Hunden. Außerdem bringt Tamme zwei edle Lipizzaner wieder auf Trab ... Zum Winteranfang fährt Tamme Hanken mit seiner Gattin Carmen nach Österreich. Bei seinem Weg in die Alpen stattet er einem Wolfsrudel im niedersächsischen Springe einen Besuch ab und schaut auf einer außergewöhnlichen Rentieralm an der Nahe vorbei. Tamme kuriert ein krankes Pferd im Rotlicht-Milieu von Oberhausen und behandelt die Hunde der Mitarbeiterinnen von Bordell-König Bert Wollersheim. In Österreich angekommen, erlebt er auf dem Hintertuxer Gletscher in knapp 3.000 Metern Höhe einen Sammeltermin mit fünf Hunden. Von dort führt sein Weg weiter zum Stubaier Gletscher, wo ihn bereits eine Lawinenhundestaffel erwartet, die Carmen bei einer Rettungsübung aus dem Tiefschnee ausgräbt. Und was wäre ein Österreichbesuch ohne bei seinen Freunden vom Stangl-Wirt und deren legendärer Lipizzaner-Zucht in der Nähe von Kitzbühel vorbeizuschauen? Für Tamme ist es selbstverständlich, zwei der edlen Tiere wieder auf Trab zu bringen. Auf dem Rückweg nach Filsum lässt er es sich nicht nehmen, einen Abstecher zu einem "alten Patienten" zu machen und der Frage nachzugehen, die Tamme wie seine Zuschauer seit Wochen beschäftigt: Wie geht es dem "Warzenpferd"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour