kabel eins 09:05 bis 10:05 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Fil", Freiburg D 2015 HDTV Merken Die Woche in Freiburg beginnt heute im "Fil" in der Freiburger Innenstadt. Die jüngste Gastgeberin der Runde, Miriam Weber, versucht ihre Mitstreiter nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit mediterranen Gerichten im modernen Ambiente für sich zu gewinnen. Ob sich die anderen Gastronomen von Miriam überzeugen lassen, sehen Sie bei "Mein Lokal, Dein Lokal". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?

