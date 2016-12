kabel eins 06:20 bis 07:15 Krimiserie Unforgettable Geschmacksexplosion USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Duke Callahan arbeitete bei der Küstenwache und kannte sich mit Sprengstoff aus. Nachdem er ermordet wird, finden Carrie und Al in seiner Wohnung einen Block gefährlichen C4-Sprengstoff. Wie sich herausstellt, hatte Callahan einen zweiten aus dem Depot mitgenommen. Kurz darauf explodiert das C4 auf einer Yacht, auf der sich mehrere Sterneköche trafen, um ein gemeinsames Projekt zu besprechen. Unter ihnen war Marco Lantini, in dessen Restaurant Callahan kurz vor seinem Tod starb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Tawny Cypress (Cherie Rollins-Murray) Jane Curtin (Joanne Webster) Craig Bierko (Marco Lantini) Originaltitel: Unforgettable Regie: Andy Wolk Drehbuch: Gina Gold, Aurorae Khoo Kamera: Chris LaVasseur Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 6