SAT.1 Emotions 04:00 bis 05:20 Komödie Marci X - Uptown gets Down USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Die neue Single des Rappers Dr. S hat es in sich: Der kontroverse Song sorgt nicht nur für mächtig Aufregung, sondern beschert Label-Chef Ben Feld außerdem noch einen Herzinfarkt. An Stelle ihres Vaters versucht nun das unbedarfte Upper-Class-Girl Marci, die Situation zu retten. Dabei prallen zunächst Welten aufeinander, als die verwöhnte Uptown-Prinzessin sich des Gangster-Rappers Dr. S annimmt. Doch wo Reibung herrscht, da entsteht nicht nur Wärme, sondern manchmal auch Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Kudrow (Marci Feld) Damon Wayans (Dr. S) Richard Benjamin (Ben Feld) Christine Baranski (Mary Ellen Spinkle) Paula Garcés (Yolanda Quinones) Jane Krakowski (Lauren Farb) Veanne Cox (Caitlin Mellowitz) Originaltitel: Marci X Regie: Richard Benjamin Drehbuch: Paul Rudnick Kamera: Robbie Greenberg Musik: Mervyn Warren Altersempfehlung: ab 6

