SAT.1 Emotions 00:30 bis 01:10 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Fallschirmkind USA 2009 16:9 HDTV Merken Eine junge Frau stirbt in einem Stadtpark an einer Überdosis Insulin. Alex' Team findet heraus, dass die Tote aus Taiwan stammt und in Amerika ihren Abschluss machen wollte. Es stellt sich heraus, dass ihr Vormund Mei sich nicht richtig um sie gekümmert hat. Das Team kann Mei zunächst nichts nachweisen, doch dann finden sie den Bruder des Opfers, der schließlich sein Schweigen bricht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Christina Chang (Claire Post) Heather Stephens (Lindsey Drake) Originaltitel: The Forgotten Regie: Paul McCrane Drehbuch: Mark Friedman, Holly Harold, Marqui Jackson, Holly Harold Kamera: David Stockton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12