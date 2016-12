SAT.1 Emotions 18:50 bis 19:30 Krimiserie Criminal Minds Der geheime Platz USA 2016 16:9 HDTV Merken In St. Louis taucht eine junge Frau auf, die behauptet, zusammen mit zwei anderen Frauen über mehrere Jahre gefangen gehalten worden zu sein. Tatsächlich wird das Versteck des Geiselnehmers gefunden: Eine Geisel ist kaum noch am Leben, die dritte Frau nimmt der Mann mit sich, als er flieht. Die BAU muss in einen Sumpf aus Abhängigkeit und Vergewaltigung vordringen und die Rollen der einzelnen Beteiligten entschlüsseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Daniel Roebuck (Mike Thompson) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16