SAT.1 Emotions 12:50 bis 13:35 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Ein normaler Mann USA 2009 2016-12-04 01:10 16:9 HDTV Merken Als ein toter Mann in einem Fluss gefunden wird, nimmt sich Alex' Team des Falles an. Das Opfer ist John Doe, ein verzweifelter Vater, der auf der Suche nach seiner drogenabhängigen Frau und seiner Tochter war. Alex sieht sich unweigerlich an seine eigene Situation erinnert ... Warum musste John Doe sterben? Das Team kommt einem Komplott aus Entführung, Betrug und Mord auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Elizabeth Bogush (Greta Wilkes) Colby French (Jerry Powell) Originaltitel: The Forgotten Regie: Oz Scott Drehbuch: Mark Friedman, Marqui Jackson Kamera: David Stockton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12