SAT.1 Emotions 09:50 bis 10:35 Krimiserie Der letzte Bulle Spielchen spielen D 2013 16:9 HDTV Merken Bei einem Banküberfall in Essen wird eine junge Angestellte erschossen und Micks Tochter Isa als Geisel genommen. Mick und Andreas eilen zum Tatort. In einem gewagten Alleingang, der ihm natürlich Ärger einbringt, kann Mick Isa aus dem Fluchtfahrzeug befreien, ehe der Bankräuber unerkannt davonrast. Es stellt sich heraus, dass der Täter Isa kannte und der Überfall möglicherweise nur ein Ablenkungsmanöver war, um sie zu entführen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Andreas Guenther (Rolf Bartkowiak) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Christoph Wortberg, Robert Dannenberg, Richard Kropf, Stefan Scheich Musik: Thomas Klemm

