SAT.1 Emotions 06:50 bis 07:15 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 27 D 2010 16:9 HDTV Lara taucht endlich wieder auf. Ausgerechnet Sebastian findet sie und überredet sie, wieder nach Hause zu kommen. Doch dort liegt ja der Kern des Problems ... Caros Intrige, mit der sie Sophie zurück in die Volleyball-Mannschaft holen will, geht voll auf. Sophie zieht umgehend die Konsequenzen aus Timos Untreue und trennt sich von ihm. Gabriele ruft wegen Alexandra eine Lehrerbesprechung ein. Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Verena Mundhenke (Alexandra Lohmann) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Caroline Maria Frier (Miriam Vogel) Oliver Petszokat (Piet Vogel) Andreas Jancke (Michael Heisig) Sonja Bertram (Caro Eichkamp) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Dagmar Seume Musik: Martin Lingnau