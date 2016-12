sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 40 Tage (1) USA 2009 2016-12-05 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Während Derek, Mark, Cristina, Meredith und Callie um Georges Leben kämpfen, muss Alex tatenlos zusehen, wie Richard und Bailey versuchen, Izzie zu retten. Sie wird mehrfach wiederbelebt und schlägt schließlich die Augen auf. George stirbt - das gesamte Krankenhauspersonal steht unter Schock. Die Einzige, die halbwegs damit zurechtkommt, ist Arizona, die sich in einen neuen Fall verbeißt. Indes erfährt Richard, dass die Krankenhausleitung ihn entmachten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Edward Ornelas Drehbuch: Krista Vernoff Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12