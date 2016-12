sixx 12:20 bis 13:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Das Rätsel um Labrador-Mischling Curly USA 2008 16:9 HDTV Merken Peter Spano lebt direkt an einem Hundeparadies mitten in der Großstadt New York. Da liegt die Verlockung nahe, sich einen eigenen Hund zuzulegen. Im örtlichen Tierheim verliebt er sich sofort in den Labrador-Windhund-Mischling Curly. Gleich der erste Spaziergang im Central Park entpuppt sich aber als Katastrophe: Curly zieht wild an der Leine und ist auch noch aggressiv den anderen Vierbeinern gegenüber. Da fünf Trainer nicht helfen konnten, heuert Peter den Hundeflüsterer an! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer