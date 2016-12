kabel1 classics 03:45 bis 05:25 SciFi-Film Die Klasse von 1999 USA 1990 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine High School, an der Kämpfe zwischen bewaffneten Jugendbanden an der Tagesordnung stehen, bekommt Verstärkung durch drei neue Lehrer. Hierbei handelt es sich jedoch um Kampfroboter, entwickelt von einem korrupten Wissenschaftler. Die Roboterlehrer sollen für Ordnung und Gehorsam an der Schule sorgen, doch sie werden von Tag zu Tag gewalttätiger. Ein Schüler erkennt schließlich den Komplott und setzt zum Widerstand an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Gregg (Cody Culp) Traci Lind (Christie Langford) Malcolm McDowell (Dr. Miles Langford) Stacy Keach (Dr. Bob Forrest) Pam Grier (Mrs. Connors) John P. Ryan (Mr. Hardin) Patrick Kilpatrick (Mr. Bryles) Originaltitel: Class of 1999 Regie: Mark L. Lester Drehbuch: C. Courtney Joyner Kamera: Mark Irwin Musik: Michael Hoenig

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 424 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 154 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 79 Min.