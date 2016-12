kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Actionfilm Zwei Minuten Warnung USA 1976 Nach dem Roman von George la Fountaine Sr. 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Charlton Heston im Kampf gegen einen Attentäter: Im Stadion von L.A. will ein psychopathischer Killer während eines Footballspiels den US-Präsidenten ermorden. Hinter dem Mordanschlag steckt eine Gruppe Kunsträuber, die mit der Aktion eine Massenpanik auslösen wollen. Sie will das Chaos nutzen, um ein nahegelegenes Museum auszurauben. Die Polizei erhält einen Hinweis, und der Präsident kann rechtzeitig gewarnt werden - dennoch kommt es zur Katastrophe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Capt. Peter Holly) John Cassavetes (Sgt. Chris Button) Marilyn Hassett (Lucy) Beau Bridges (Mike Ramsay) David Janssen (Steve) Jack Klugman (Stu Sandman) Gena Rowlands (Janet) Originaltitel: Two-Minute Warning Regie: Larry Peerce Drehbuch: Edward Hume Kamera: Gerald Hirschfeld Musik: Charles Fox Altersempfehlung: ab 16