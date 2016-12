kabel1 classics 18:15 bis 20:15 Thriller Der Anschlag USA, D 2002 Nach dem Roman "Das Echo aller Furcht" von Tom Clancy 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als in Russland nach dem Tod des Präsidenten ein Mann mit dubioser Vergangenheit und seltsamen Zukunftsplänen an die Macht kommt, befürchten die Verantwortlichen der USA das Heraufdämmern eines neuen Kalten Krieges. Vor allem die CIA ist alarmiert, nimmt sie doch an, dass Wissenschaftler und Militärs im Schatten des destabilisierten russischen Riesenreichs unkontrolliert an der Entwicklung neuartiger Atomwaffen arbeiten. Die West-Ost-Beziehungen sind auf dem Gefrierpunkt. Das ist der Moment, in dem CIA-Chef Bill Cabot (Morgan Freeman) seinen besten Mann, den Agenten Jack Ryan (Ben Affleck), aktiviert. Er soll herausfinden, wie gross die Gefahr aus dem Osten tatsächlich ist. Im Verlauf seiner Recherchen stösst Ryan auf eine Gruppe europäischer Neonazis, die darauf aus ist, die Spannungen zwischen den USA und Russland weiter anzuheizen und schliesslich einen atomaren Krieg zwischen den beiden Mächten zu provozieren. Die Neonazis beabsichtigen, zu diesem Zweck eine Atombombe während des Footballfinals im grossen Stadion von Baltimore zu zünden und den Verdacht dann auf die Russen zu lenken. Spät erfährt Ryan vom Ort und Zeitpunkt des Attentates. Es bleiben ihm nur Minuten, um wenigstens den US-Präsidenten (James Cromwell) aus dem Stadion zu retten. Seit Jahrzehnten gilt Tom Clancy als zuverlässiger Lieferant spannungsgeladener Stoffe für Agentenfilme. Bereits sein erster Roman "The Hunt for Red October" (1980) machte den Exkaufmann - eine militärische oder geheimdienstliche Ausbildung hat Clancy nie genossen - berühmt. Als hervorstechende Eigenschaft seiner Romane gilt die gekonnte und realistische Verquickung aktueller Gefahrenszenarien mit den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten der Hightech-Spionage. Angelpunkt der Geschichten ist dabei jeweils CIA-Analyst Jack Ryan, der - seit Clancys Romane in Hollywood auf fruchtbaren Boden fielen - im Film bislang von Alec Baldwin ("The Hunt For Red October"), Harrison Ford ("Patriot Games" und "Clear and Present Danger") von Ben Affleck ("The Sum of All Fears") und zuletzt von Chris Pine ("Jack Ryan: Shadow Recruit") verkörpert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Jack Ryan) Morgan Freeman (DCI William Cabot) James Cromwell (Präsident Fowler) Liev Schreiber (John Clark) Alan Bates (Richard Dressler) Philip Baker Hall (Verteidigungsminister Becker) Ciarán Hinds (Präsident Nemerow) Originaltitel: The Sum of All Fears Regie: Phil Alden Robinson Drehbuch: Paul Attanasio, Daniel Pyne Kamera: John Lindley Musik: Jerry Goldsmith, Carole King, John Parish, Tabitha Fair, Giacom Altersempfehlung: ab 12