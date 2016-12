kabel1 classics 08:30 bis 10:15 Krimi Thomas Crown ist nicht zu fassen USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Faye Dunaway und Steve McQueen in einem preisgekrönten Krimi: Die Versicherungsagentin Vicki verdächtigt den angesehenen Geschäftsmann Thomas Crown, einen spektakulären Millionenraub begangen zu haben. Ihr Verdacht soll sich bestätigen und sie heftet sich an die Fersen des gewieften Ganoven - doch der ist einfach nicht zu fassen. Im Laufe der Verfolgung verdrehen sich die beiden jedoch gegenseitig den Kopf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve McQueen (Thomas Crown) Faye Dunaway (Vicki Anderson) Paul Burke (Eddy Malone) Jack Weston (Erwin Weaver) Biff McGuire (Sandy) Addison Powell (Abe) Astrid Heeren (Gwen) Originaltitel: The Thomas Crown Affair Regie: Norman Jewison Drehbuch: Alan R. Trustman Kamera: Haskell Wexler Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 12

