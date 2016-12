ProSieben 00:45 bis 02:45 SciFi-Film Edge of Tomorrow USA, CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hochspannendes Science-Fiction-Abenteuer mit Tom Cruise und Emily Blunt: Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage dies ändern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Cage) Emily Blunt (Rita) Brendan Gleeson (General Brigham) Bill Paxton (Sergeant Farell) Jonas Armstrong (Skinner) Tony Way (Kimmel) Kick Gurry (Griff) Originaltitel: Edge of Tomorrow Regie: Doug Liman Drehbuch: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth Kamera: Dion Beebe Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12