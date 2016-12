ProSieben 22:25 bis 00:45 SciFi-Film Krieg der Welten USA 2005 2016-12-04 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Aliens kommen - und Tom Cruise ist mittendrin! Seit langer Zeit haben Aliens die Erdbewohner observiert, um eine Invasion vorzubereiten. Den Menschen technologisch weit überlegen greifen die Außerirdischen schließlich mit dreibeinigen Kampfrobotern an. Chaos und Hysterie brechen aus, denn die Menschheit hat den Invasoren nichts entgegenzusetzen. Mitten im Geschehen versucht Ray Ferrier verzweifelt, seine beiden Kinder vor der außerirdischen Bedrohung zu beschützen. Dockarbeiter Ray ist kein Mann für Verantwortung. So ist es kein Wunder, dass er nur schwer mit seinen beiden Kindern Rachel und Robbie zurechtkommt, die ihm seine getrennt lebende Frau Mary für das Wochenende übergeben hat. Doch dieses Mal treten die Erziehungsprobleme des Sunnyboys in den Hintergrund: Gewaltige Blitze erhellen den düsteren Himmel, der Strom fällt aus. Als ohne ersichtlichen Grund alle Autos stehen bleiben, bricht Chaos unter den Menschen aus. Dann bebt die Erde - und gewaltige, tentakelarmige Maschinen brechen aus der Tiefe. Entsetzt muss Ray mit ansehen, wie die Ungetüme damit beginnen, systematisch alles Leben in der Stadt auszulöschen. Panisch versucht er, mit den Kindern zu fliehen. Mit dem einzigen fahrbereiten Auto rasen die drei aus der Stadt. Doch auch auf dem Land scheint es kein Entrinnen vor der mörderischen Invasion einer außerirdischen Macht zu geben. Auf der Flucht wird die Familie Zeuge von unvorstellbarem Grauen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Ray Ferrier) Justin Chatwin (Robbie Ferrier) Dakota Fanning (Rachel Ferrier) Tim Robbins (Harlan Ogilvy) Miranda Otto (Mary Ann Ferrier) David Alan Basche (Tim) Rick Gonzalez (Vincent) Originaltitel: War of the Worlds Regie: Steven Spielberg Drehbuch: David Koepp, Josh Friedman Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12