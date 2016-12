ProSieben 20:15 bis 22:25 SciFi-Film Edge of Tomorrow USA, CDN 2014 2016-12-04 00:45 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Packendes Sci-Fi-Abenteuer mit Tom Cruise und Emily Blunt - Aliens haben große Teile von Europa erobert. Der Offizier Bill wird bei einem Einsatz getötet – und erwacht kurz darauf in einer Zeitschleife. Bald wird ihm klar, dass er durch seinen Kontakt mit dem Blut der Aliens deren Fähigkeit erlangt hat, die Zeit zurückdrehen zu können. Mithilfe der Kriegsheldin Rita will er die Gabe nutzen, um die außerirdische Bedrohung zu stoppen. "Und täglich grüßt das Murmeltier" im Weltall-Action-Setting. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Cage) Emily Blunt (Rita) Brendan Gleeson (General Brigham) Bill Paxton (Sergeant Farell) Jonas Armstrong (Skinner) Tony Way (Kimmel) Kick Gurry (Griff) Originaltitel: Edge of Tomorrow Regie: Doug Liman Drehbuch: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth Kamera: Dion Beebe Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12