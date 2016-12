ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Fern der Heimat USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Bürger von Springfield haben beschlossen, die Simpsons aus der Stadt zu verbannen, schließlich haben Homers betrunkene Eskapaden, Barts Streiche und Lisas Umweltbemühungen die Stadt fast in den Ruin getrieben. Die Simpsons beugen sich dem öffentlichen Willen und finden Zuflucht in den "Outlands", einer kleinen anarchistischen Siedlung. Homer und die Kinder fühlen sich wohl, nur Marge möchte wieder nach Hause ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Nastuk Drehbuch: Michael Price Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12