ProSieben 14:35 bis 18:00 Show Galileo Big Pictures - Die Bilder des Jahres 2016 D 2016 2017-01-01 09:40 16:9 HDTV Merken Ganz Deutschland wünscht sich Jérôme Boateng als Nachbarn, Großbritannien will raus aus der EU, Island jubelt sich zum Sieger der Herzen bei der EM in Frankreich und endlich gibt es einen Oscar für den ewigen Zweiten Leonardo DiCaprio - 2016 lagen Freude und Schmerz , Jubel und Entsetzen so nahe beieinander wie selten. Aiman Abdallah lässt bei "Galileo Big Pictures - Die Bilder des Jahres 2016" die vergangenen zwölf Monate in 50 einzigartigen Momentaufnahmen wiederaufleben. Er erzählt mitreißende Geschichten von spontaner Solidarität, einem politischen Erdbeben, spektakulären Naturereignissen und berührenden Schicksalen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures