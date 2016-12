ProSieben 06:35 bis 07:05 Kinderserie The Muppets Neue Besen kehren mies USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Miss Piggy hat schlechte Laune. Jetzt liegt es an Kermit, sich etwas einfallen zu lassen, um den Star der Show wieder aufzuheitern. Seine Idee: Er verkuppelt Miss Piggy mit dem Sänger Josh Groban. Doch das erweist sich schon bald als riesengroßer Fehler ... Währenddessen freut sich Fozzie Bär über die Einladung zu einer Hausparty von Jay Leno. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Muppets Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Bill Prady, Bob Kushell Kamera: Craig Kief Musik: Ed Mitchell, Steve Morrell Altersempfehlung: ab 6