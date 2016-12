Pro7 Fun 15:25 bis 17:00 Thriller The Code - Vertraue keinem Dieb USA 2009 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Keith Ripley gilt unter Kunstdieben als Bester seines Fachs. Aber er weiß auch, wenn er allein überfordert ist. Deshalb sucht er für einen neuen Coup, in dem es um zwei Fabergé-Eier geht, einen Komplizen - Fehler darf sich Ripley nicht leisten: Er muss Schulden bei einem russischen Gangster abzahlen. Gabriel Martin aus Miami ist genau der Richtige für den Job, sagt aber erst zu, als er Ripleys attraktive Patentochter Alexandra kennenlernt. Eine gelungene Finte, denn tatsächlich ist Martin Undercover-Cop und auf Ripley angesetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Morgan Freeman (Keith Ripley) Antonio Banderas (Gabriel Martin) Radha Mitchell (Alex) Rade Serbedzija (Nicky / Victor) Tom Hardy (Michaels) Robert Forster (Lt. Weber) Corey Johnson (Voutiritsas) Originaltitel: Thick as Thieves Regie: Mimi Leder Drehbuch: Ted Humphrey Kamera: Julio Macat Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12