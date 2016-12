Das Erste 21:45 bis 22:45 Talkshow Anne Will Europa auf der Kippe - Welche Werte einen uns noch? D 2016 2016-12-04 03:40 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Am Sonntag könnte in Österreich mit Norbert Hofer von der FPÖ zum ersten Mal ein Rechtspopulist zum Bundespräsidenten gewählt werden. Auch in Italien könnten die Populisten und Europakritiker von dem Verfassungsreferendum am Sonntag profitieren. Steht Europa ein Rechtsruck bevor? Was kann Europa seinen Skeptikern jetzt entgegensetzen? Und welche europäischen Werte einen uns noch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ursula von der Leyen (Bundesministerin der Verteidigung, CDU), Wolfgang Sobotka (Bundesminister für Inneres in Österreich, ÖVP), Ulrike Guérot (Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung), Dirk Schümer (Europa-Korrespondent für "DIE WELT") Originaltitel: Anne Will