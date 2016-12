Das Erste 18:50 bis 19:20 Familienserie Lindenstraße Folge: 1607 Masken ab D 2016 2016-12-04 23:45 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Jack kämpft um ihre Liebe. Sie will mit Marek reden und ihn überzeugen, mit ihr über Weihnachten zu verreisen. Dieser blockt zunächst ab. Kurz darauf wagt er einen mutigen Schritt: Er lädt Jack zu sich nach Hause zum Essen ein - das erste Mal als Sunny. Die Explosion, die Lea mit einer Spraydose im Bad der WG ausgelöst hatte, und ihre Folgen führen auch zu Zwietracht zwischen den Familien Zenker und Beimer. Das Ganze wäre schließlich nicht passiert, wenn Nico nicht gekifft hätte, schimpft Helga! Andy hingegen wirft Helgas Enkelin vor, seinen Sohn in höchste Gefahr gebracht zu haben. Und die Situation zwischen Lea und Nico spitzt sich immer weiter zu. Da beschließt Lea, sich an Nico zu rächen, und verplappert sich bewusst bei Lara. Nico wiederum erliegt trotz seiner Liebe zu Lara immer wieder den Verführungskünsten von Angelina. Ihn plagen große Gewissensbisse, ohne zu ahnen, welches Geheimnis Angelina hütet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jannik Scharmweber (Nico Zenker) Michael Baral (Timo Zenker) Marie-Luise Marjan (Helga Beimer) Anna-Sophia Claus (Lea Starck) Jo Bolling (Andy Zenker) Cosima Viola (Jack Aichinger) Martin Walde (Marek Zöllig) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Kerstin Krause Drehbuch: Ruth Rehmet Kamera: Rene Begas Musik: Jürgen Knieper; Triplet Studios