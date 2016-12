Das Erste 06:45 bis 07:45 Magazin Tigerenten Club Der Club zum Mitmachen Trampolin D 2016 2016-12-10 10:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mit einer unfassbaren Geschwindigkeit wirbelt Leonie Adam durch die Luft, Saltos und Schrauben sind ihr Ding: Leonie Adam ist Profi im Trampolinspringen. Die 23-Jährige vom MTV Stuttgart hat schon mehrere Male die deutschen Meisterschaften gewonnen. Dieses Jahr ging für sie ein großer Traum in Erfüllung: Sie durfte bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio antreten! Über ihre Erlebnisse in Brasilien berichtet sie im "Tigerenten Club". Und natürlich wird auch geturnt: In zehn Metern Höhe präsentiert sie ihre kunstvollen Figuren und beeindruckt damit nicht nur Günter Kastenfrosch, sondern auch die Zuschauer. Außerdem gibt Leonie einen Aufwärm-Workshop für alle, die das Trampolinfieber gepackt hat. Musikalisch geht es in der Sendung ebenfalls hoch hinaus: Die Münchner Band Impala Ray sorgt mit ihrem Song "Stay" aus dem Album "From The Valley To The Sea" für beste Stimmung. Sportsgeist zeigen zudem die Schulklassen bei spannenden Duellen. Dieses Mal kämpfen die Tigerenten von der Werkreal- und Realschule Friesenheim (Baden-Württemberg) gegen die Frösche von der "Freien Evangelischen Schule Stuttgart" (Baden-Württemberg). Und natürlich fiebern die beiden Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona mit, wer den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt gewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Leonie Adam Originaltitel: Tigerenten-Club Altersempfehlung: ab 6