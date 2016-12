Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Der lange Weg nach Kansas USA 1991 Stereo HDTV Merken Brummifahrerin Jackie erhält den Auftrag, eine Ladung nach Kansas City zu bringen. Sie will die Gelegenheit nutzen, sich einmal die Geliebte ihres Vaters, die dort wohnt, aus der Nähe anzusehen. Weil sie das aber nicht alleine tun will, bietet sie Roseanne großmütig an, sie zu begleiten. Nach langem Zögern siegt auch bei Roseanne die Neugierde. Zu ihrer Überraschung stellen sie fest, dass die Frau äußerst sympathisch ist. Betreten ziehen die beiden Schwestern wieder ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Don Foster, Jennifer Heath Kamera: Daniel Flannery Musik: Dan Foliart, Howard Pearl