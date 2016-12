Disney Channel 21:55 bis 22:25 Comedyserie Roseanne Feste feiern! USA 1991 Stereo HDTV Merken Wieder einmal ist es so weit: Thanksgiving naht, der große amerikanische Feiertag - und der Tag, den Roseanne und ihre Schwester Jackie am meisten fürchten. Überraschenderweise gibt sich ihre Mutter Bev diesmal merkwürdig zahm - weil ihr Mann sie betrügt, wie sich herausstellt. Dafür sorgt Dans Vater Lonnie für Trouble, als er seine neue, zweite Frau Crystal mit seinem schlechten Benehmen zur Verzweiflung bringt. Schließlich kommt es so weit, dass Dan seinem Vater Prügel androht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Brad Isaacs Kamera: Daniel Flannery Musik: Dan Foliart, Howard Pearl