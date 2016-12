Disney Channel 11:30 bis 13:00 Familienfilm Santa Buddies - Auf der Suche nach Santa Pfote USA, CDN 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Werkstatt des Weihnachtsmannes laufen die Vorbereitungen auf die Festtage auf Hochtouren. Doch nicht alle sind in Weihnachtsstimmung. Kleine Pfote, der Sohn von Santa Pfote, will einfach nur ein normaler Welpe sein. Und so bricht er auf nach Fernfield zu den Buddies. Leider ist dort ein Tierfänger auf der Jagd nach freilaufenden Hunden. Er fängt Kleine Pfote ein und steckt ihn ins Tierheim. Und so brechen die Buddies auf, um ihn zu befreien. Schließlich muss Kleine Pfote rechtzeitig zu Weihnachten an den Nordpol zurück! Freut Euch auf ein weihnachtliches Abenteuer mit den Buddies! In der Werkstatt des Weihnachtsmannes laufen die Vorbereitungen auf die Festtage auf Hochtouren. Doch weder bei den Menschen noch am Nordpol sind alle in Weihnachtsstimmung. Kleine Pfote, der Sohn von Santa Pfote, will einfach nur ein normaler Welpe sein - ohne das langweilige Leben am Nordpol, wo sich alles immer nur um Weihnachten dreht. Und so bricht er auf nach Fernfield zu den Buddies.Leider ist dort ein übelgelaunter Tierfänger auf der Jagd nach freilaufenden Hunden... Er fängt Kleine Pfote ein und steckt ihn ins Tierheim. Und so brechen die Buddies auf, um ihn zu befreien. Schließlich muss Kleine Pfote rechtzeitig zu Weihnachten an den Nordpol zurück um gemeinsam mit ihnen den Weihnachtsschlitten zu ziehen und auf der ganzen Welt die Geschenke zu verteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Wendt (Santa Claus) Christopher Lloyd (Stan Cruge) Danny Woodburn (Eli) Paul Rae (Falscher Santa) Craig Anton (Bob) Andrew Astor (Mikey) Charisse Baker (Mural Painter) Originaltitel: Santa Buddies Regie: Robert Vince Drehbuch: Robert Vince, Anna McRoberts Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Brahm Wenger