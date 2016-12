Disney Channel 06:30 bis 06:55 Trickserie Sofia die Erste Die Zauberschülerin USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Schule steht ein Zaubertest an und Sofia braucht noch etwas Nachhilfe. Sie fragt Cedric, den königlichen Zauberer, ob er ihr helfen kann und Cedric nimmt sie als Zauberschülerin auf. Allerdings verfolgt er in Wirklichkeit ganz andere Pläne: er möchte Sofias wertvolles Zauberamulett stehlen und mit dessen magischer Kraft das Königreich übernehmen. Während Cedric und Sofia zusammen arbeiten und lernen, freunden sie sich allerdings an - und Cedric zweifelt immer mehr an seinem fiesen Plan... In der Schule steht ein Zaubertest an und Sofia braucht noch etwas Nachhilfe. Sie fragt Cedric, den königlichen Zauberer, ob er ihr helfen kann und Cedric nimmt sie als Zauberschülerin auf. Allerdings verfolgt er in Wirklichkeit ganz andere Pläne: er möchte Sofias wertvolles Zauberamulett stehlen und mit dessen magischer Kraft das Königreich übernehmen. Während Cedric und Sofia zusammen arbeiten und lernen, freunden sie sich allerdings an - und Cedric zweifelt immer mehr an seinem fiesen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh