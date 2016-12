ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Kommissarin Lucas Gierig D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Karoline Roth, Angestellte einer renommierten Regensburger Privatbank, wird tot aus der Donau geborgen. Erste Ermittlungen von Kommissarin Lucas ergeben, dass sie ermordet wurde. Kurz vor ihrem Tod hatte Roth für zwei Millionen Euro den bayerischen Behörden eine Daten-Sammlung mit Angaben über deutsche Kunden einer Schweizer Bank zum Kauf angeboten. Die Steuer-CD und Roths Computer sind zunächst unauffindbar. Als bei der Steuerfahndung erneut eine E-Mail eingeht, gerät Christian Wittbach, ein Kollege der Ermordeten, ins Visier der Ermittler. Eindeutiges Beweismaterial belastet Wittbach schwer, und er wird wegen Mordverdachts in Haft genommen. Als Wittbach behauptet, der Steuerfahndung die gesuchte Steuer-CD aushändigen zu können, muss Ellen Lucas feststellen, dass in dieser Angelegenheit die Politik entscheidenden Einfluss auf die Aufklärung des Falles nimmt. Kaum gibt es erste entlastende Beweise, wird Wittbach zur Übergabe der CD freigelassen. Unterdessen bleibt Kommissarin Lucas an Wittbach dran und nimmt auch dessen Frau Luise ins Visier, die im Auftrag ihres Mannes Kontakt zu dem Industriellen Schupp aufnimmt. Die Polizei findet heraus, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort gewesen sein kann. Auch Einbruchsspuren im Auto und der Wohnung der Ermordeten führen zu neuen Ermittlungsergebnissen. Wusste der Bankdirektor Neuhaus wirklich nicht, dass die Steuerdaten aus seiner Bank kamen? Und was hat Herr Schupp, einer der größten Kunden der Privatbank, mit dem Fall zu tun? Erst als Kommissarin Lucas die politischen Zusammenhänge durchleuchtet, entdeckt sie das wahre Motiv des Täters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Florian Stetter (Leander Blohm) Michael Roll (Boris Noethen) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Herbert Knaup (Klaus Merdinger) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Ralf Huettner Drehbuch: Stefan Holtz, Ralf Huettner, Florian Iwersen Kamera: Sten Mende Musik: Ralf Hildenbeutel, Stevie B-Zet