ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Bella Block Das Schweigen der Kommissarin D 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Kommissariat weht ein neuer Wind. Bella Block, angeblich zum alten Eisen gehörend, wird von einem neuen Dienststellenleiter und dem Betriebspsychologen aufs Abstellgleis geschoben. Auch privat schlittert sie in eine Krise, denn ihr Partner Simon Abendroth überlegt, sie zu verlassen. Und dann wird sie bei einer Gerichtsverhandlung tätlich angegriffen und schwer verletzt. Bella überlebt, doch sie verliert ihre Stimme. Simon ist bei Bella auf der Intensivstation. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. An seinen Plänen hat sich nichts geändert. Bella spürt das. Den Schmerz über eine mögliche Trennung will sie jedoch nicht zulassen. Bella ist froh, als Martensen sie nach einigen Tagen in der Reha-Klinik besucht und ihr den Ordner zum Tötungsdelikt Nicolette Richter mitbringt. Spontan bricht sie ihre Behandlung ab und stürzt sich in den Fall. Bellas Kollegen sind - bis auf Martensen - irritiert. Sie finden ihre sprachlose Hartnäckigkeit lästig. Insbesondere der aus St. Petersburg gekommene Kollege Müller will nach wie vor mit allen Mitteln beweisen, dass Oliver Beck der Täter ist. Aber Bella Block hat einen neuen Verdacht. Mit Martensen befragt sie erneut den Zeugen Tim Dabelstein. Der Journalist hat für alles eine plausible Erklärung. Er kümmert sich rührend um seine krebskranke Mutter. Ist Bellas Spur eine Sackgasse? Ist sie überfordert? Über den Betriebspsychologen wird ihr ein Burnout-Syndrom attestiert. Ausgerechnet Bella wird als nicht mehr belastbar eingestuft. Ihr wird schmerzlich bewusst, dass sie sich aus Altersgründen auf der Abschussliste befindet. Dienststellenleiter Mark Haber, der noch dazu eine junge Hospitantin in Bellas Büro gesetzt hat, bietet Bella eine Altersteilzeitregelung an und droht ihr mit dienstrechtlichen Konsequenzen. Bella ist stinksauer. Mit einem Wutausbruch findet sie ihre Stimme wieder und schreit sich all ihren Frust von der Seele. Sie wird ihren Fall lösen, wenn es sein muss im Alleingang. Als Bella nach Hause kommt, sind die Möbelpacker da. Simon zieht aus. Bella und Simon umarmen sich - ein letztes Mal? Bella tut, was sie zur Lösung des Falles für den einzig richtigen Weg hält: Sie bestellt Tim Dabelstein zur Vernehmung ins Kommissariat und will ihn in die Enge treiben. Als mitten in der Vernehmung die todkranke Mutter des Journalisten auftaucht, gestaltet sich die Aufklärung des Mordfalles dann plötzlich auch für sie schwieriger als erwartet. Bella greift zu einer List. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Rudolf Kowalski (Simon Abendroth) Devid Striesow (Jan Martensen) Hansjürgen Hürrig (Dr. Mehlhorn) Samuel Finzi (Dr. Sömms) Max Hopp (Thorsten Müller) Jörg Hartmann (Mark Haber) Originaltitel: Bella Block Regie: Markus Imboden Drehbuch: Beate Langmaack, Katrin Bühlig Kamera: Peter von Haller Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12