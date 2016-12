ZDF neo 06:35 bis 07:05 Magazin Terra Xpress Flattern, krabbeln, Ärger machen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gefräßige Papageien, heimtückische Ameisen oder räuberische Nachteulen: Eigentlich alle eher unauffällig, doch plötzlich werden sie zu Schurken, weil sie sich anders verhalten als sonst. Da sind die grünen Halsbandsittiche, die mittlerweile in Kolonien am Rhein leben, doch Hobbygärtnern und Hausbesitzern schon länger ein Dorn im Auge sind. Woanders steht der Uhu unter Verdacht, kleine Hirschkälber zu schlagen. Und das, gerade weil er der König der Nacht ist und als lautloser Jäger die Dunkelheit beherrscht. Und im Süden der Republik herrscht Ameisenalarm. Eine Superkolonie macht sich breit und stellt Forscher vor ein Rätsel. "Terra Xpress" zeigt, was es mit alledem auf sich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Steffens Originaltitel: Terra Xpress