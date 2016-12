NDR 00:35 bis 02:00 Krimi Kommissar Beck - Die neuen Fälle Die Todesfalle S 1998 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Becks Tochter Inger steht kurz vor ihrer Niederkunft. So hat der Polizist kein offenes Ohr für seinen Kollegen Nordmark, den etwas zu bedrücken scheint. Tags darauf wird Nordmark erschossen auf einer Parkbank aufgefunden. Aus einem Abschiedsbrief an den Strichjungen Leonard erfährt Beck, dass Nordmark unter seiner geheim gehaltenen Homosexualität gelitten hat. Lena Klingström fällt auf, dass der Polizist regelmäßig Daten aus dem Polizeicomputer abgefragt hat, die mit seinen Fällen nichts zu tun hatten. Der misstrauisch gewordene Beck findet heraus, dass der Abschiedsbrief des Toten eine Fälschung ist: Nordmark wurde ermordet. Mit seiner Homosexualität war er dazu erpresst worden, als Maulwurf zu arbeiten. Nordmark hat ausgerechnet den Großkriminellen Gavling, gegen den die Polizei seit Jahren erfolglos ermittelt, mit Informationen versorgt. Der skrupellose Gangster ist ein alter Bekannter des Kommissars. Vor 19 Jahren war er der Hauptverdächtige in Becks erstem Mordfall, wurde aufgrund eines Formfehlers vor Gericht jedoch freigesprochen. Es gelingt Lena, die Zeugin Gunilla Enmark ausfindig zu machen, die von Gavling damals durch massive Drohungen mundtot gemacht worden war. Beck kann sie dazu bewegen, jetzt doch noch gegen Gavling auszusagen. Aber Beck ahnt nicht, dass Gavling in der Zwischenzeit einen neuen Informanten bei der Polizei hat und über die Ermittlungen gegen ihn bestens informiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Michael Nyqvist (John Banck) Stina Rautelin (Lena Klingström) Per Morberg (Joakim Wersén) Rebecka Hemse (Inger) Fredrik Ultvedt (Jens Loftegård) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnsson Musik: Ulf Dageby Altersempfehlung: ab 16