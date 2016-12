MDR 03:50 bis 04:20 Magazin SachsenSpiegel Einkaufsrausch: Kunden aus dem In- und Ausland beim verkaufsoffenen Sonntag in Dresden / Klangzauber: "Braunkohle-Orgel" von Heuersdorf ist wieder im Einsatz / Spielberichte: RB Leipzig im Spitzenspiel gegen Schalke 04 / Ski Nordisch: Skisprung-Weltcup in Klingenthal / Fußball: 2. Bundesliga (Herren), TSV 1860 München - SG Dynamo Dresden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Einkaufsrausch: Kunden aus dem In- und Ausland beim verkaufsoffenen Sonntag in Dresden / Klangzauber: "Braunkohle-Orgel" von Heuersdorf ist wieder im Einsatz / Spielberichte: RB Leipzig im Spitzenspiel gegen Schalke 04 / Ski Nordisch: Skisprung-Weltcup in Klingenthal / Fußball: 2. Bundesliga (Herren), TSV 1860 München - SG Dynamo Dresden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Johé Originaltitel: SachsenSpiegel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 77 Min.