MDR 22:25 bis 23:50 Drama Die Versöhnung D 2008 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre, nachdem er den elterlichen Hof in einem bayerischen Bergdorf verlassen hat, kehrt Benedikt Stirner nach Hause zurück, weil sein Vater im Sterben liegt. Doch der alte Familienpatriarch macht seinen einstigen Liebling noch immer für den Tod des jüngsten Bruders verantwortlich, der bei einer Klettertour mit Benedikt ums Leben kam. Auch Benedikts zweiter Bruder Anton reagiert abweisend auf seine Rückkehr - zumal er inzwischen mit Benedikts ehemaliger Freundin Johanna verlobt ist. Nun fürchtet er, dass Benedikt ihm sowohl Johanna als auch die Gunst des Vaters streitig machen könnte. Was niemand ahnt: Anton ist der Einzige, der die ganze Wahrheit über den Unfalltod des jüngsten Bruders kennt ... - "Die Versöhnung" ist ein packendes Familiendrama. In den Hauptrollen sind Markus Böker, Sebastian Bezzel und Victoria Mayer zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Benedikt Stirner) Victoria Mayer (Johanna Heller) Sebastian Bezzel (Anton "Toni" Stirner) Gertrud Roll (Maria Stirner) Kurt Weinzierl (Max Stirner) Lambert Hamel (Pfarrer Schrader) Mathis Reinhardt (Julius Stirner) Originaltitel: Die Versöhnung Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Maureen Herzfeld, Martin Kluger Kamera: Michael Wiesweg Musik: Jochen Schmidt-Hambrock Altersempfehlung: ab 6