Ilse Bähnerts Schnapsidee Eine hochprozentige Adventsreise durch das feuchtfröhliche Mitteldeutschland D 2015 Über ihren Eierlikörglasrand hinausschauend zieht Ilse Bähnert alias Tom Pauls auf ihrer hochprozentigen Entdeckertour hinaus ins feuchtfröhliche Mitteldeutschland, um neue "geistige" Getränke für das Fest und zum Verschenken zu finden. In der Brennerei bei Prinz zur Lippe aus Schloss Proschwitz lässt sie sich die Herstellung von Stollenlikör und Pfefferkuchenlikör erklären und trifft Wolfgang Lippert. Der ist nicht mit dem Prinzen verwandt, singt aber lustige Weihnachtslieder. In Köthen will sie wissen, ob wirklich der Bär los ist mit "Bärenkräuter" und "Bärenkorn". Das erörtert sie mit der Chefin der ältesten Brennerei in Sachsen-Anhalt und mit Katrin Weber, die mit ihrem Bierlied alle in Stimmung bringt. Gemeinsam mit Petra Zieger macht sie in der Altenburger Destillerie das "Liqueur-Diplom" mit Geschmacksnerventest und Urkunde. Wie echte Thüringer Klöße gelingen und welchen Kräuterlikör man am besten dazu trinkt, erfährt sie auch von der agilen Poplady.