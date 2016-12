MDR 06:00 bis 07:30 Komödie Eine Reise ins Glück D 1958 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Geschäfte laufen schlecht für den Gastwirt Eberwein. Die Rettung naht in Form einer Erbschaft, denn Eberweins Nichte Renate wird überraschend Besitzerin eines Weinguts bei Florenz. Und so beschließen beide, im sonnigen Süden ihr Glück zu machen. In Italien angekommen, stellt sich jedoch heraus, dass das Gut völlig heruntergekommen ist. Zudem macht ein intriganter Weinhändler den Neuankömmlingen das Leben schwer - bis Renate in dem wohlhabenden Carlo Unterstützung findet. 333 steile Stufen führen zur kleinen Weinschenke von Gastwirt Eberwein, die idyllisch über dem Rhein vis-a-vis vom Loreley-Felsen liegt. Seit das Gebiet jedoch mit modernen Autostraßen erschlossen wurde, fahren die Ausflügler an Eberweins Wirtschaft vorbei und dieser und seine Nichte Renate stehen vor dem Ruin. Doch dann erfährt Renate, dass ein fast vergessener italienischer Großonkel ihr ein Weingut bei Florenz hinterlassen hat. Und so beschließen die junge Frau, der alternde Wirt und sein Faktotum Otto, im sonnigen Süden ihr Glück als Weinbauern zu machen. Nach diversen Pannen in Italien angekommen, müssen sie jedoch feststellen, dass das Weingut völlig heruntergekommen ist. Obendrein intrigiert der wohlhabende Weinhändler Romeo Brandolini gegen die Neuankömmlinge. Sein Bruder Carlo dagegen beschließt, Renate zu helfen. Die humorvolle Liebesgeschichte spielt vor dem Hintergrund der idyllischen Weinberge im Rheintal und der bezaubernden Toskana-Landschaft, musikalisch begleitet von weltbekannten Melodien, die hier unter anderem von den Schöneberger Sängerknaben interpretiert werden. In den Hauptrollen überzeugen Frauenschwarm Rudolf Prack, der im deutschen Nachkriegskino der 50er- und 60er-Jahre den Part des Charmeurs und Frauenschwarms beinahe konkurrenzlos besetzt hielt - sieht man von Johannes Heesters ab - und Waltraut Haas, die zu seinen Lieblingspartnerinnen für romantische Leinwandabenteuer zählte. In weiteren Rollen sind Oskar Sima ("Der Kongress tanzt") und Paul Westermeier ("Drillinge an Bord") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (Carlo) Waltraut Haas (Renate) Teddy Reno (Riccardo) Oskar Sima (Romeo) Paul Westermeier (Eberwein) Claudia Gerstäcker (Claudia) Hugo Lindinger (Bepone) Originaltitel: Eine Reise ins Glück Regie: Wolfgang Schleif Drehbuch: Johannes A. Hübler-Kahla, Franz Gribitz Kamera: Willi Sohn Musik: Horst Dempwolff Altersempfehlung: ab 6