Phoenix 01:00 bis 01:45 Dokumentation O.J. Simpson: Der Prozess des Jahrhunderts USA 2014 Der ehemalige Football-Spieler OJ Simpson wurde 1994 des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole sowie deren Begleiter Ronald Goldman angeklagt. Nach einem aufsehenerregenden Prozess wurde er 1995 frei gesprochen. Wie nie zuvor nahm die Öffentlichkeit an dem Prozess, der im Fernsehen übertragen wurde, teil. Das Urteil schließlich spaltete die amerikanische Nation. Originaltitel: OJ: Trial of the Century