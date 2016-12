Phoenix 09:45 bis 10:30 Dokumentation Wilde Heimat Der Herbst D 2006 2016-12-05 03:45 Live TV Merken Nebel legt sich über Flüsse und Seen, die Wälder leuchten farbenprächtig im goldenen Sonnenlicht - im Herbst zeigt sich die Natur noch einmal von ihrer verschwenderischen Seite. Es ist die Zeit in der die meisten Früchte reifen. Menschen und Tiere nutzen seit jeher den Überfluss, um Vorräte für den Winter anzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Heimat

