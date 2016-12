NDR 06:45 bis 07:00 Dokumentation Schätze der Welt Die Brücke von Mostar, Bosnien-Herzegowina - Ein Bogen über den Abgrund Bosnien-Herzegowina Ein Bogen über den Abgrund - Die Brücke von Mostar (Bosnien-Herzegowina) D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie zählt zu den Schätzen der Welt, wurde 1566 erbaut, ist jedoch nicht nur ein Architekturdenkmal. Sie ist Erbe der Menschheit in doppelten Sinn: Denkmal der Baukunst und Sinnbild für Zerstörung. Stari Most, die alte Brücke in der bosnischen Stadt Mostar. Die Brücke ist ein Symbol für den Wiederaufbau und gab der Stadt ihren Namen. In der Landessprache heißt Brücke "Most", und die Brückenwächter wurden Mostari genannt. Der hohe gewölbte steinerne Brückenbogen über die Neretva ließ die Stadt Mostar zu einem wichtigen und wohlhabenden Ort werden. Die Stari Most verband das Hinterland mit der Adria. Tief ins Gedächtnis der Einwohner von Mostar ist aber ein Datum eingebrannt: der 9. November 1993. An diesem Tag brachten die Granaten der kroatischen Artillerie das weltbekannte Denkmal, die schönste Brücke auf dem Balkan, zum Einsturz. Für viele Bewohner stürzte nicht nur ein Brückenbogen, für sie brach eine Welt zusammen. In jahrelanger internationaler Zusammenarbeit wurde eine Kopie des zerstörten Originals Stein für Stein hergestellt. Die Brücke von Mostar ist der erste Schatz des UNESCO-Welterbes, bei dem die Weltorganisation über ihre ursprüngliche Zielsetzung hinausging. Sie bewahrte die Brücke nicht nur als Monument des Weltkulturerbes, sie unterstützte auch die Rekonstruktion eines zerstörten Denkmals. Auch wenn mit dem Wiederaufbau der Brücke die sichtbare Wunde aus dem Bürgerkrieg im Juli 2004 geschlossen werden konnte wird noch lange dauern, bis der Abgrund überbrückt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Regie: Christian Romanowski