Phoenix 22:30 bis 23:00 Dokumentation Kanada - Bonzen, Bären und Belugas an der Hudson Bay D 2014 Der Klimawandel bedroht die einzigartige Naturlandschaft der Hudson Bay - die Bucht bleibt immer länger eisfrei. Das hat Folgen für Mensch und Natur. ARD-Korrespondent Markus Schmidt erzählt Geschichten von Menschen und Tieren an der Küste Kanadas. Auf seiner Reise begegnet er dem Performancekünstler Ryan Klatt, der mit Belugas musiziert. Ryan träumt davon, eine Unterwasseroper mit den Meeressäugern zu produzieren. Die Umweltschützerin Maria Mattice setzt sich derweil dagegen ein, dass künftig von Churchill aus Rohöl nach Europa verschifft wird. Über den im Sommer aufgeweichten Permafrostboden sollen Züge den wertvollen Rohstoff zum Hafen transportieren. Von Forscher Ryan Brook erfährt Schmidt, wie sehr die Erderwärmung das Leben der Eisbären verändert hat. Mit Ranger Brett fährt er auf Eisbärpatrouille und besucht das einzige Eisbärengefängnis der Welt. Die Tiere bleiben dort einige Zeit in Verwahrung, um sich ihre "schlechten Manieren" abzugewöhnen - sie müssen lernen, der Stadt und den Touristen fernzubleiben.